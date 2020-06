Bijen in de schoorsteen: de honing komt uit het plafond

Aanvankelijk dacht Ingrid Katilas uit Zonnemaire dat het om water ging. Maar al snel bleek dat het honing was dat in haar woning uit het plafond en langs de muren loopt. De honing komt van de naar schatting 100.000 bijen die in een ongebruikte schoorsteen boven haar huis "wonen". Zaterdag haalde een imker de bijen weg.Het probleem met de bijen speelt al jaren in het dorp op Schouwen Duiveland. "Je ziet ze af en toe je schoorsteen in vliegen. Of er zitten er een paar in huis. Maar ze doen niks, we hebben er verder geen last van", aldus Katilas bij Omroep Zeeland.Totdat er vocht door het plafond droop. Katilas: "We dachten eerst dat het regen was. Toen hebben we het onderzocht en een stuk uit het plafond gesneden. Het bleek honing te zijn." Het stuk plafond zit precies onder de schoorsteen die nooit werd gebruikt. "Een imker denkt dat er zeker 100.000 bijen in de schoorsteen zitten en misschien wel 70 liter honing".Het is natuurlijk geen gezicht en ook wat onfris. Vandaar dat Ingrid en haar man hebben besloten om de schoorsteen te laten 'ruimen'. Aanvankelijk zochten ze contact met deskundigen van de Wageningen Universiteit, maar uiteindelijk zijn ze bij een imker uit België terechtgekomen, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. De imker gaat vandaag proberen de koningin als eerste te vangen, waarna de rest van de bijen gedwee zullen volgen. Als dan ook de honingraten (één voor één) verwijderd zijn, kan de familie Katilas het plafond gaan witten.