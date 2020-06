Zo weinig calorieën verbrand je tijdens de seks

Seks wordt ook weleens omschreven als bedsport. Velen onder ons gaan er dan ook van uit dat je met een stevige vrijpartij heel wat calorieën verbrandt. En dat klinkt wel erg aanlokkelijk als work-out. Maar is seks wel echt zo sportief als we denken? Jammer maar helaas, het antwoord is nee.



Een stevig potje seks is niet alleen leuk, maar het kan ook erg vermoeiend zijn. Je neemt allerlei bizarre posities aan, stelt je spieren op de proef, gaat er helemaal voor… Op zich zou het dan ook niet hoeven te verbazen als bleek dat je daarmee een gezonde dosis calorieën verbrandt.



In JAMA internal magazine werd jammer genoeg een artikel gepubliceerd dat die stelling teniet doet. Volgens Schenna Ossai van de University of Texas zouden mannen tijdens de seks vier calorieën per minuut verbranden, vrouwen drie. En aangezien een vrijpartij gemiddeld 6 minuten duurt, verbranden de meesten onder ons niet meer dan 18 tot 24 calorieën tijdens het vrijen. Helaas, de zogenaamde ‘bedsport’ kan dus niet tippen aan een joggingrondje of baantjes trekken in het zwembad. Gelukkig is er ook goed nieuws, want seks houdt wel degelijk een groot aantal gezondheidsvoordelen in. Zo maakt je lichaam antistoffen aan, krijg je minder stress en slaap je beter. Laat het lage aantal calorieën dat je verbrandt dus geen excuus zijn om niet tussen de lakens te duiken!

