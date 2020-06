Hardloopkunst als nieuwe hobby: Sander uit Amstelveen rent in 3 uur een haan

AMSTELVEEN - Sander Gabel houdt wel van een hardloopuitdaging, dus nu alle geplande wedstrijden door corona niet doorgaan, stort hij zich als 'Runbrandt' op de hardloopkunst in de provincie. Onder meer dankzij zijn haan is hij een bekendheid op de sportapp Strava. "Die is 31 kilometer en ik deed er 3 uur over!"



De 34-jarige hardloper uit Amstelveen maakt de dieren door routes te lopen in verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Die routes onstaan in zijn hardloop-app. Daar ziet 'ie de lijnen die hij rent en die uiteindelijk een grappige tekening opleveren, zoals een beer of dolfijn.



"Ik begin grof en ga altijd eerst op zoek naar vormen die al aanwezig zijn", legt hij uit aan NH Nieuws. Hij gebruikt daarvoor Plot a Route, een speciale app die hem op weg helpt om zijn dierenfiguren in de straten te tekenen. "Zo zag ik langs de Amstel al snel de vorm van de staart van een eekhoorn. Daar begin ik dan mee en ga daarna vanuit mijn eigen creativiteit verder om details aan te brengen."



Ogen en tandjes

Eigenlijk zou hij nu in Italiƫ meedoen aan de Dolomiti Extreme trail, maar steekt die tijd nu in deze nieuwe hobby. "Soms loop ik ook een oefenrondje, bijvoorbeeld om te kijken hoe ik de ogen of tandjes mooi krijg in een gebied waar ik niet eerder ben geweest. Soms houdt de straat op en dat is dan een uitdaging om het toch mooi te maken. Zo was ik een keer in Castricum en toen waren er geen straten meer om nog de pootjes van de kat te maken."



Hij kwam vorig jaar voor het eerst op het idee nadat hij een verhaal las over de 'Cycle-Angelo' (verwijzing naar Michelangelo, red.) die op de fiets tekening maakt op online routekaarten. "Hij had een beer gemaakt en dat zette mij aan het denken. Ik dacht dat kan ik ook, misschien zelfs beter!"



Wereldwijd

In deze coronatijd vond Sander het extra leuk om mooie tekeningen te maken. Hij deelt zijn hardlooprondes op social media en daar heeft hij ook contact met andere mensen die hetzelfde doen. "Wij inspireren elkaar. Ik heb leuk contact met jongens uit Amerika, Londen en Aziƫ! Ik heb zelfs al iemand die mij wilde betalen om een route uit te zetten. Maar daar is het mij niet om te doen, ik hou gewoon erg van hardlopen en op deze manier wordt het in ieder geval niet saai."

