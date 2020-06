Héél klein hengstje geboren: "Hoop wel dat hij nog groeit"

ROOSENDAAL - Uniek is het niet, maar wel heel bijzonder. Okidoki een mini Shetland pony is slechts veertig centimeter hoog. Vorige week zondagochtend om 07.00 uur werd het veulentje geboren bij Stal de Wouwbaan in Roosendaal.,,Het is de kleinste die we ooit gefokt hebben. Het is niet uitzonderlijk. Er zullen er wel meer zijn in Nederland, maar voor ons is het heel bijzonder. We zijn er erg blij mee", zegt paardenfokker John Withagen.Het veulentje is kerngezond: ,,Het is absoluut geen ongelukkig veulentje", zegt Withagen. De vader van Okidoki is Harlando uit Oud Gastel en moeder Carolientje woont op de paardenfokkerij in Roosendaal.,,Ik hoop wel dat Okidoki nog een beetje groeit. Ik verwacht dat hij maximaal tachtig centimeter wordt. Het is en blijft een mini Shetland pony.”Okidoki is gefokt om een speciale reden. ,,We gaan eerst een halfjaar kijken hoe groot dat hij wordt. Volgend jaar nemen we hem mee naar de keuring. Dat is een soort wedstrijd met jury voor mini Shetland pony's. We hopen dat hij daar in de prijzen gaat vallen. Gebeurt dat niet dan zullen we Okidoko verkopen", zegt Withagen.