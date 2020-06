Poten van leeuw bewust gebroken zodat toeristen makkelijker foto’s kunnen nemen

In Rusland hebben onbekenden de poten van een jonge leeuw gebroken zodat hij niet meer weg kon lopen als toeristen foto’s namen. Intussen werd hij opgevangen door een dierenorganisatie en stelt hij het relatief goed.Simba was slechts enkele weken oud toen hij van zijn moeder gescheiden werd en moest poseren voor toeristen op Russische stranden. Naarmate hij ouder werd, was het voor toeristen moeilijker om foto’s van en selfies met hem te nemen, dus besloten onbekenden, vermoedelijk fotografen, om zijn poten te breken zodat hij niet meer weg kon lopen.Na een tijdje werd hij ziek en vervolgens gedumpt in een koude schuur in Dagestan. Daar werd hij aangetroffen door Yulia Ageeva, die hem de eerste zorgen toediende. “Hij was ondervoed en er erg slecht aan toe. Het was de hel voor hem”, vertelt ze in Daily Mail.Simba werd overgevlogen naar de gespecialiseerde dierenarts Karen Dallakyan, die hem succesvol opereerde. “Gemene fotografen breken poten van wilde dieren zodat ze niet kunnen ontsnappen en rustig blijven zitten voor foto’s met toeristen. Intussen kan Simba weer lopen, maar hij is voor de rest van zijn leven misvormd”, klinkt het.Het verhaal van Simba kwam onder de aandacht van de Russische president Vladimir Poetin. Hij beloofde een onderzoek naar de daders in te stellen.