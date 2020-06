Politica tegengehouden in Lidl omwille van “ongepaste” outfit





Lynn Ruane ging onlangs winkelen in Lidl in Tallaght, maar toen ze binnenkwam, hield een beveiligingsagent haar tegen. De 35-jarige onafhankelijke senator voor het kiesdistrict van de Universiteit van Dublin in Seanad Éireann droeg een badpak als bovenkleding en een wikkelrok rond haar midden.



De bewaker zei dat ze de volgende keer gepaste bovenkleding moest dragen. Ruane antwoordde hem dat ze met haar badpak even veel huid toont als met al haar andere topjes. “Maar het is zwemkleding, dus dat mag niet”, reageerde hij. Ruane zei dat ze helemaal niets anders hoeft te dragen en wandelde voort omdat ze geen zin had om er verder op in te gaan.



Nadien deelde ze een



Een woordvoerder van Lidl benadrukte dat de bewaker geen Lidl-medewerker is, maar extern werd ingehuurd. “We hebben onze excuses aangeboden bij de bewuste klant en contact opgenomen met de bewakingsfirma zodat ze meer op de hoogte zijn van ons kledingbeleid”, klonk het in The Irish Mirror. Een Ierse politica werd onlangs in Lidl gestopt door de security omdat ze volgens hem “ongepaste” bovenkleding droeg. Lidl heeft zich intussen geëxcuseerd voor het incident.Lynn Ruane ging onlangs winkelen in Lidl in Tallaght, maar toen ze binnenkwam, hield een beveiligingsagent haar tegen. De 35-jarige onafhankelijke senator voor het kiesdistrict van de Universiteit van Dublin in Seanad Éireann droeg een badpak als bovenkleding en een wikkelrok rond haar midden.De bewaker zei dat ze de volgende keer gepaste bovenkleding moest dragen. Ruane antwoordde hem dat ze met haar badpak even veel huid toont als met al haar andere topjes. “Maar het is zwemkleding, dus dat mag niet”, reageerde hij. Ruane zei dat ze helemaal niets anders hoeft te dragen en wandelde voort omdat ze geen zin had om er verder op in te gaan.Nadien deelde ze een foto van haar outfit op Twitter. “Lidl wil dat ik een ander topje draag om bij hen te mogen winkelen. Alsof mijn badpak anders is dan eender wel topje ik thuis heb liggen. Hou toch op. Mannen in shirts tonen even veel huid”, schreef ze erbij.Een woordvoerder van Lidl benadrukte dat de bewaker geen Lidl-medewerker is, maar extern werd ingehuurd. “We hebben onze excuses aangeboden bij de bewuste klant en contact opgenomen met de bewakingsfirma zodat ze meer op de hoogte zijn van ons kledingbeleid”, klonk het in The Irish Mirror.

Reacties

04-06-2020 19:13:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.820

OTindex: 24.690

Naar mijn zeer beperkte levensbeeld werd de dame niet geweigerd omdat ze politica was maar vanwege haar (gebrek aan) kleding. Of dit laatste terecht was laat ik graag aan op dit gebied meer deskundige personen.

Echter ik krijg de indruk dat mevrouw haar gewicht als politica in de strijd werpt om haar gelijk te krijgen of op zijn minst om wraak te nemen. En dát vind ik stuitend.

Of je nu politica, huisvrouw of secretaresse/voetveeg bent, je bent evenveel waard.

04-06-2020 19:18:18 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.491

OTindex: 1.776

@Emmo : Klopt helemaal. De toevoeging politica heeft geen enkele waarde voor dit artikel.

04-06-2020 19:57:43 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.010

OTindex: 18.912

Klopt, enerzijds doet het er niet toe wat haar baan is. Anderzijds, het feit dat ze politica is gaf wel meteen aandacht en het betekent dat een bewaker in elk geval gewezen wordt op het feit dat hij niet zonder fatsoenlijke reden zijn autoriteit moet laten gelden. Ik heb een hekel aan dat soort mannetjes die met een uniform aan zich plotseling het haantje voelen.

04-06-2020 21:47:30 TheBoss

Senior lid

WMRindex: 568

OTindex: 103

Wnplts: het oosten

Doet mij denken aan toen wij op de middelbare school naar Roemenië gingen om daar vrijwilligerswerk te doen, en er ook iemand toen de leraar met de camera voorbij kwam een plank oppakte en hem vervolgens weer neerkwakte op de grond

04-06-2020 22:03:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.820

OTindex: 24.690



1: Mevrouw probeert dankzij haar baan en bekendheid haar gelijk te halen ten koste van de winkel en de beveiliger. Winkel is beducht wegens de bekendheid van mevrouw en laat de beveiliger zakken.

2: De beveiliger heeft mevrouw op oneigenlijke gronden geweigerd.



Omdat we maar één kant van het verhaal kennen, die van mevrouw, kunnen we niet met zekerheid zeggen welke versie de juiste of meest aannemelijke is.



: can happen.



Laatste edit 04-06-2020 22:04 @BatFish : twee mogelijkheden:1: Mevrouw probeert dankzij haar baan en bekendheid haar gelijk te halen ten koste van de winkel en de beveiliger. Winkel is beducht wegens de bekendheid van mevrouw en laat de beveiliger zakken.2: De beveiliger heeft mevrouw op oneigenlijke gronden geweigerd.Omdat we maar één kant van het verhaal kennen, die van mevrouw, kunnen we niet met zekerheid zeggen welke versie de juiste of meest aannemelijke is. @TheBoss : can happen.

04-06-2020 23:00:32 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 616

OTindex: 50

Wnplts: Regio Leid

Ik zou haar aanraden de volgende keer een burka te dragen (met mondkapje)

04-06-2020 23:08:31 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.499

OTindex: 3.325

ik heb zelf klanten moeten verzoeken andere kleding aan te trekken.In veel winkels is badkleding gewoon niet toegestaan.Ook niet met wikkelrok. ik denkdat de bewaker dus niet zo vreemd is met zijn opmerking.

In de winkel waar ik werkte kwamen meisjes ook met spijker broek brede riem binnen. met een bikinitopje of zwempak. die mochten ook pas terug komen als ze een tshirt of iets dergelijks aan deden. Topless mochten de heren ook niet binnen. en al helemaal niet met alleen een tanga slip onder hun dikke pens. (type, je zag dat ie een stukje stof droeg omdat ie uit zn bilnaad kwam. Om het maar niet te hebben over de mensen met helm op...

Al met al kan je als klant ook het fatsoen hebben even iets over je badkleding aan te trekken. Zeker omdat badkleding soms doorschijnend is onder de winkel lampen.



05-06-2020 01:16:41 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.515

OTindex: 801

) zo Lidl zelf aangaf hebben ze de beste man niet op de hoogte gebracht van de heersende kledingvoorschriften en heeft hij slechts zijn werk gedaan. Vergeet niet dat in veel winkels zwemkleding niet is toegestaan, en dat is waar de man aan refereerde.



Net als jij ben ik meestal ook niet stuk van bewakers, surveillanten e.d., maar in dit geval ben ik op de hand van de bewaker, de man deed zijn werk, meer niet.. @BatFish : Beetje domme uitspraak van je, () zo Lidl zelf aangaf hebben ze de beste man niet op de hoogte gebracht van de heersende kledingvoorschriften en heeft hij slechts zijn werk gedaan. Vergeet niet dat in veel winkels zwemkleding niet is toegestaan, en dat is waar de man aan refereerde.Net als jij ben ik meestal ook niet stuk van bewakers, surveillanten e.d., maar in dit geval ben ik op de hand van de bewaker, de man deed zijn werk, meer niet..

05-06-2020 01:34:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.836

OTindex: 34.547

Quote:

“We hebben onze excuses aangeboden bij de bewuste klant en contact opgenomen met de bewakingsfirma zodat ze meer op de hoogte zijn van ons kledingbeleid”, klonk het in The Irish Mirror.

het kledingbeleid van een goedkope grutter, wat moet men zich daarbij voorstellen het kledingbeleid van een goedkope grutter, wat moet men zich daarbij voorstellen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: