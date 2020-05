Wandelaars Nieuw-Zeeland overleven 19 dagen in wildernis

In Nieuw-Zeeland zijn twee wandelaars levend teruggevonden die 19 dagen vermist waren in de wildernis. De politie meldt dat de twee alleen lichte verwondingen hebben opgelopen en het naar omstandigheden goed maken.Jessica O'Connor en Dion Reynolds (beiden 23) raakten kort na het begin van hun vijfdaagse tocht in het Kahurangi National Park verdwaald in de mist. In de dagen daarna verstuikte Reynolds zijn enkel. Zijn partner kneusde haar rug na een val en de twee besloten daarom even op dezelfde locatie te blijven.Vervolgens gingen ze op zoek naar een plek met water en bleven daar wachten in de hoop gevonden te worden. Vanuit een van de zoekhelikopters van het Nieuw-Zeelandse leger werd de rook gezien van het kampvuur dat de twee hadden gemaakt, en konden ze worden gered. Ze hadden slechts proviand gepakt voor enkele dagen en hadden lang niet gegeten.Het hoofd van het reddingsteam noemt het fantastisch nieuws en zegt dat het uniek is dat de twee na zo'n lange zoektocht nog zo diep in de bossen zijn gevonden. "Ze hebben juist gehandeld. Ze zijn op dezelfde plek gebleven, hebben zichzelf zichtbaar gemaakt, zodat we ze konden zien toen we daar aankwamen."