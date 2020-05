Man schrikt van vogelspin in bakje AH-druiven, maar houdt hem

Bart van den Akker uit Arnhem wilde afgelopen weekend een trosje druiven eten, maar vond in het plastic bakje uit de supermarkt ook een vogelspin. "Ik ben enorm geschrokken natuurlijk", zegt hij tegen de Gelderlander.De spin was als verstekeling meegereisd in een zeecontainer, blijkt uit navraag bij Albert Heijn. De supermarktketen had de pitloze druiven geïmporteerd uit Chili. Een woordvoerder spreekt tegen de krant van een hoogst uitzonderlijke vondst.Na de aanvankelijke schrik hebben Van den Akker en zijn vrouw Chantal zich ontfermd over de Chileense vogelspin. Met hulp van hun buurman, die volgens hen "verstand heeft van dieren" en bij een reptielenwinkel benodigde spullen ging halen. De winkel was er speciaal voor opengegaan op zondag."We gaan het terrarium verder inrichten om het hem naar zijn zin te maken. Met een lampje voor de warmte en krekels als voeding", citeert de krant de buurman van het echtpaar.De pitloze druiven worden gekweekt in de omgeving van de Atacama, een woestijn in het noorden van Chili. Daar kan het 's nachts vriezen. Dat verklaart mogelijk hoe de achtpotige de reis in een gekoelde zeecontainer heeft overleefd.Chantal van den Akker blijft de spin wel wat eng vinden. "Maar mijn man is helemaal blij", zegt ze. "Hij heeft plechtig beloofd dat we hem houden. Want het dier heeft tenslotte die hele tocht overleefd."