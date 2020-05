De man van de vastgeplakte specht heeft zijn les geleerd: Ik heb hem veertje voor veertje zelf losgemaakt

Het bericht over de plakstrip rond bomen die de eikenprocessierups moet stoppen, maar ook andere dieren doodt, slaat in als een bom. Ook vogels en vleermuizen sterven een langzame dood door het middel. 'De bijvangst van deze lijmbanden is abnormaal', zegt een man die er een gebruikte en een bonte specht op de band aantrof.Tot zijn eigen verbazing staat een inwoner van Assen ineens te boek als de man, die een fraaie bonte specht met een dergelijke lijmband de dood in joeg.,,Dat is niet zo. Tot mijn schrik zag ik dat de vogel aan de boom was vastgeplakt. Met twee paar werkhandschoenen om mijn handen, die dieren hakken immers gaten in bomen, heb ik de vogel veertje voor veertje losgemaakt. Toen dat was gelukt, heb ik ‘m losgelaten en ging de specht, die normaal in een golfbeweging vliegt, er als een speer vandoor.’’De man, die niet met naam en toenaam in de krant wil, zegt zijn les te hebben geleerd. ,,Ik had de lijmbanden online gekocht. Nota bene bij een eco-bedrijf. Om schadelijke insecten ervan te weerhouden in mijn fruitbomen te kruipen. Bepaalde rupsen kunnen een boomgaard slopen. Je probeert wat, maar dit is niet de manier. De bijvangst is echt abnormaal. Moraal van het verhaal: niet meer doen.’’Hij stuurde naar eigen zeggen een mail naar het bedrijf waar hij de lijmbanden kocht. ,,Ik heb gezegd dat aan die strips veel meer dieren blijven plakken dan alleen vraatzuchtige rupsen. Zelfs vogels. Daarop heeft het bedrijf excuses aangeboden.’’De lijmbanden zijn volop verkrijgbaar bij gerenommeerde bedrijven en worden verkocht als een ‘natuurvriendelijke manier’ om schadelijke insecten te weren uit bomen. Zonder gebruik van pesticiden. Een grote noordelijke aanbieder is om een reactie gevraagd, maar heeft die nog niet gegeven.De redactie van Dagblad van het Noorden krijgt veel verontwaardigde reacties van mensen. Ze zijn boos en willen verhaal halen bij gemeenten en provincies die zijn lijmbanden gebruiken. Ook op de sociale media wordt massaal gereageerd. Voor zover nu bekend worden deze strips niet beleidsmatig ingezet. Het zijn vooral particulieren die ze in hun tuin gebruiken.En de Assenaar? ,,Ik heb deze lijmbanden direct na de situatie met de specht afgezworen. Ik gebruik nu een mix van groene zeep en azijn. Grootmoeders middeltje, werkt prima.’’