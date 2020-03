Formule 1-teams toch niet over het strand van Noordwijk naar Zandvoort

De Formule 1-teams gaan tijdens de Grote Prijs van Nederland niet over het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort rijden. Dat heeft organisator The Spots Events bekendgemaakt.De gemeente Zandvoort stond vorige week toe dat de teams in mei over het strand mogen rijden om snel van en naar het circuit te komen. Die beslissing veroorzaakte veel commotie, schrijft NH Nieuws. Twee petities werden meer dan 50.000 keer ondertekend. Mensen wilden zelfs een ketting vormen om de Formule 1-teams op het strand te blokkeren.Een woordvoerder van de organisatie laat via mail weten dat er nogmaals goed gekeken is naar de alternatieven. "Eind oktober was de ontheffing al aangevraagd, inmiddels is er meer bekend over het volledige mobiliteitsplan van de Dutch Grand Prix. De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan. Nu is besloten er geen gebruik van te maken."De teams gaan in mei gewoon over de weg.