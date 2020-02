Burger King wil mensen Whoppers doen eten door… beschimmelde hamburger

Hamburgerketen Burger King heeft een orginele nieuwe reclamecampagne gelanceerd. Door aan te tonen dat hun hamburger wel beschimmelt, lijken ze te knipogen naar grote concurrent McDonald’s. Die deed met hun schijnbaar eeuwig goedblijvende hamburgers al vaker de wenkbrauwen fronsen.In het nieuwe reclamefilmpje van Burger King is door een versnelde timelapse zogenaamd te zien hoe hun Whopper na 34 dagen volledig beschimmeld is – compleet met haren en een blauwe kleur. Op het einde verschijnt de boodschap: “de schoonheid van geen kunstmatige conserveermiddelen”.Met de reclamestunt lijkt de hamburgerketen op een subtiele manier te verwijzen naar de vele berichten over de hamburgers van concurrent McDonald’s, die schijnbaar nooit zouden verrotten. Verscheidene mensen namen de proef al op de som en bewaarden hun McDonald’s-burgers tot 20 jaar lang. Als ze het doosje weer openen, blijkt de verpakking vaak meer verslenst dan de hamburger zelf. Het doet vragen oproepen over hoe extreem fast food wordt bewerkt – iets wat Burger King door hun “natuurlijk” beschimmelde hamburger wil counteren.Volgens een persbericht gepubliceerd in Business Insider, zouden in de meeste Europese landen en in een deel van de VS de bewaringsmiddelen al uit de Whopper zijn gehaald. “Bij Burger King geloven we dat echt voedsel beter smaakt”, luidt het. “Daarom werken we hard aan het weglaten van conserveringsmiddelen, kunstmatige kleur- en smaakstoffen en andere kunstmatige ingrediënten.” Bij McDonald’s zou volgens diezelfde nieuwswebsite een gelijkaardig trucje, waarbij bevroren vlees door vers vlees werd vervangen, eerder al tot een piek in de verkoop hebben geleid.De ietwat gewaagde reclamecampagne lijkt alvast een schot in de roos te zijn. Het filmpje werd op YouTube sinds gisteren al meer dan 700.000 keer bekeken, en de reacties getuigen van veel lof.