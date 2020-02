Toeriste riskeert haar leven voor Instagramfoto op berg

Een toeriste heeft haar leven op het spel gezet om de perfecte Instagramfoto te maken op de rand van een klif. Gelukkig liep het goed af.De anonieme vrouw beklom samen met een vriend de Pedra da Gávea, een berg van 844 meter hoog in de buurt van Rio de Janeiro. Na een wandeltocht van twee en een half uur bereikte ze de top, waar ze gevaarlijk dicht aan de rand van de afgrond poseerde voor enkele foto’s en een video. Daar stak ze haar beide handen in de lucht en had ze dus geen grip meer. Levensgevaarlijk, maar dat leverde haar wel een spectaculaire video op.De video ging met 156.000 likes en 39.000 retweets viraal. Heel wat mensen begrijpen niet waarom iemand zijn leven zou riskeren voor Instagram. “Ze riskeert niet alleen haar eigen leven, maar ook dat van de mensen beneden op de begane grond”, en “Het is het niet waard en het maakt van haar een ijdele domkop”, klinkt het onder meer.