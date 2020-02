Geen carnaval, maar verkleedfeest: ophef om naamsverandering op basisschool in Zevenaar

ZEVENAAR - Basisschool IKC Carrousel in Zevenaar viert woensdag geen carnaval, maar houdt een verkleedfeest. Het van oorsprong katholieke carnaval past namelijk niet bij een openbare school, zo verklaart voorzitter Judith van der Schaaf van de oudervereniging tegenover Omroep Gelderland.

Als openbare basisschool wil IKC Carrousel volgens Van der Schaaf geen bepaald geloof aanhangen. Dat er woensdag een 'verkleedfeest' op school wordt gehouden, is volgens haar niet nieuw. De oudervereniging nam enkele jaren geleden al het initiatief om de naam 'carnaval' te schrappen.



Ze werd vrijdag verrast door het bericht in De Gelderlander dat carnaval geen carnaval mag heten op de Zevenaarse basisschool. 'Ik kom net van mijn werk, en mijn telefoon staat vol met berichten.'



Van der Schaaf verwijst voor verder commentaar naar de school, maar daar wil niemand reageren.



De naamsverandering zorgt voor een stortvloed aan overwegend negatieve reacties op social media. Veel mensen trekken een vergelijking met het recente besluit van winkelketen HEMA om moorkoppen voortaan chocoladebollen te noemen, omdat 'moorkop' niet meer van deze tijd zou zijn.



Ook secretaris Geert Vos van de gezamenlijke carnavalsverenigingen Boemelburcht in Zevenaar vergelijkt de naamsverandering met de discussies rond moorkoppen en Zwarte Piet. 'Het lijkt een soort tendens. Ik vind het een beetje een vreemde keuze om het een verkleedfeest te noemen, meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen.'



Andere scholen in Zevenaar vieren volgens hem nog wel 'gewoon' carnaval. De carnavalsverenigingen gaan jaarlijks op de vrijdag voor carnaval bij scholen langs. 'Daar doet IKC Carrousel ook nooit aan mee', zegt hij.



Naar aanleiding van het nieuws plaatste PVV-leider Geert Wilders vrijdag op Twitter een emoticon die overgeeft.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: