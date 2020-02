Postbode stopt gehuurde opslagplaats vol brieven die hij door druk niet kan bezorgen

Een Amerikaanse postbode heeft maandenlang een opslagplaats gehuurd om alle brieven die hij door de werkdruk niet kon posten te stockeren. Hij moest daarvoor ook voor de rechtbank verschijnen.



Bijna iedereen die ooit een pakje liet bezorgen, heeft het al meegemaakt: pakjesbezorgers die door de hoge werkdruk er niet toe komen om je pakje op de beloofde datum af te leveren. Blijkbaar geldt die hoge werkdruk ook voor postbodes. Jason Delacruz werkte veertien maanden als postbode in de Amerikaanse stad Chesapeake (in de staat Virginia). Tijdens die periode had hij naar eigen zeggen zoveel last van tijdsdruk en stress, dat hij zijn postronde vaak niet kon afwerken. Dat zadelde hem elke dag uiteraard met steeds meer werk op. De man verzon er dan ook niets beter op dan voor 44 euro per maand een opslagplaats te huren om alle onbezorgde post in op te slaan. Dat bericht CNN.



Jason kon zijn dumplocatie, die meer dan 5.000 stukken post bevatte, van eind 2018 tot mei 2019 geheimhouden. Tot op een dag de politie hem ontdekte. In de opslagplaats vonden ze vooral reclame (4.700 poststukken), één pakketje, 115 magazines en kranten en 97 dringende brieven, zoals belastingsbrieven. De postbode werd voor de verdwijnoperatie voor de rechter gedaagd. Hij riskeert een boete en tot vijf jaar gevangenisstraf. Daar verklaarde hij dat van plan was de achterstallige poststukken alsnog te bezorgen, maar dat hij er nooit in sloeg omdat hij steeds achterop bleef hinken. “Ik heb nooit post definitief doen verdwijnen”, aldus Jason. Jason Delacruz gaf zelf zijn ontslag.

02-02-2020 09:31:59 Emmo

Die postbodes krijgen wat te verduren, krijg ik zo de indruk.

