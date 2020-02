Winkelwagentje van dak gegooid: vrouw in Hilversum ontsnapt aan de dood

HILVERSUM - Een winkelende vrouw blijkt vorig weekend in Hilversum aan de dood te zijn ontsnapt. Terwijl zij nietsvermoedend over de Zeedijk liep, kletterde vlak naast haar een winkelwagentje op de straatstenen. Het wagentje werd vanaf het dak van de naastgelegen parkeergarage gegooid en kwam met volle vaart naar beneden.



Het karretje van zeker twintig kilo viel zondag van ongeveer vijftien meter hoogte pal naast de vrouw op straat, zo weet De Gooi en Eemlander. Dat er niemand gewond is geraakt, is een klein wonder. De vrouw kwam met de schrik vrij en bleef opvallend rustig.



De daders die het wagentje van de parkeergarage af hebben geduwd, sloegen na hun daad meteen op de vlucht. De politie heeft nog gezocht, maar zonder resultaat. De politie neemt de zaak hoog op. "Dit had ook heel anders kunnen aflopen", zegt een politiewoordvoerder tegen de regionale krant. Opvallend genoeg werd er niet alleen zondagavond een winkelwagentje naar beneden gegooid, een dag eerder was het ook al raak. Toen stond er niemand in de buurt.



Meer incidenten

Er zouden de laatste tijd meer incidenten rond de parkeergarage hebben plaatsgehad. Volgens buurtbewoners kon een fietser over de Groest een paar weken geleden ternauwernood een blikje frisdrank ontwijken dat ook vanaf het dak van de garage werd gegooid.

Ach, ik ontsnap zowat dagelijks aan de dood, soms razen auto's slechts 1.5 meter naast me over de weg!

