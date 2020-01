Vrouw met spoed geopereerd nadat vibrator in haar BLAAS komt vast te zitten

Een Amerikaanse vrouw heeft een operatie moeten ondergaan nadat haar vibrator in haar blaas terechtkwam. Het seksspeeltje bleef daar de hele tijd doortrillen.



De vrouw – die om begrijpelijke redenen anoniem wenst te blijven – ging onlangs op date met haar vriend in Mesa (Arizona). De ‘Vesper Vibrator’ van 62 euro zat tijdens de date al in haar vagina, en nadien gebruikte ze het speeltje samen met haar vriend.



Plots voelde ze daar beneden een enorme pijn en vond ze de tien centimeter lange vibrator niet meer terug in haar vagina. “Ik was in paniek, want de vibrator was verdwenen en toch voelde ik hem ergens in mijn lichaam nog trillen”, vertelt ze aan AZ Family.



Ze haastte zich naar het ziekenhuis, waar dokters verbaasd opkeken toen ze het speeltje evenmin aantroffen in haar vagina. Na een scan zagen de dokters dat de vibrator in haar blaas was terechtgekomen. Het speeltje was tot daar geraakt via de urinebuis, waar het zich zijwaarts genesteld had. “Ik was enorm verrast. In mijn hele carrière heb ik zoiets nog nooit gezien”, aldus gynaecoloog Greg Marchand.



De vrouw werd succesvol geopereerd en overweegt om het bedrijf dat dergelijke vibrators produceert, aan te klagen. Ze liet ook weten dat ze wellicht geen seksspeeltjes meer zal gebruiken.

