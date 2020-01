Motoragent wilde testen of hij trappen metrostation op en af kon

De motoragent die deze week op video vastgelegd werd toen hij de trappen van metrostation Rokin opreed, wilde testen of dat zou lukken.



De man reed eerst de trappen af van het Noord/Zuidlijn-station. Dat deed hij niet omdat de situatie erom vroeg. Motoragenten krijgen in hun opleiding namelijk wel geleerd om trappen op en af te rijden, in het geval van een incident. Maar in dit geval was dat incident er niet.



"Hij wilde testen of hij er langs kon", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5. De proef lijkt in eerste instantie te lukken. Met een ronkende motor beklimt hij snel de trappen, totdat de agent bovenaan zijn evenwicht verliest en de motor laat vallen. Hij weet nog wel te voorkomen dat zijn ruim tweehonderd kilo wegende voertuig terug de trappen afglijdt.

