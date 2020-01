Super Selma vist vanuit haar kano kilo's smerigheid uit Alkmaarse grachten

ALKMAAR - Op zondagochtend in je kano door de grachten van Alkmaar om met een grijper (of blote handen!) afval uit het water te vissen: Selma Rijpkema (4doet het zonder te zeuren. "Ben wel m'n grijpstok verloren.."Dat zegt de Alkmaarse zojuist tegen NH Nieuws. Vanmorgen plaatste Selma op Facebook een fotoserie met daarop te zien: haar vrolijke zelf in een kano, maar óók de kilo's zwerfafval die ze in de anderhalf uur daarvoor had opgevist.De reacties van Alkmaarders waren lovend. 'Als iedereen dit nou eens zou doen! Dankjewel dat je dit doet!' Schrijven meerdere mensen onder haar post.Maar waarom deed je dit eigenlijk, Selma?"Ik ben sowieso erg graag op het water. Ik zit bij een kanovereniging en besloot vanmorgen nog een extra rondje te doen. Ik dacht: ik begin het jaar goed en ruim wat op, maar ik wist niet dat het zo veel was!" In de anderhalf uur dat ze peddelde, viste ze flessen, glazen, pakjes sigaretten en plastic op. "Ik denk wel zo'n vijftien kilo!"Ben je zo opgeruimd?"Nou in huis niet per se, maar zwerfafval vind ik heel erg. Waarom moet iedereen zomaar alles op straat gooien? Gooi je afval gewoon in de prullenbak. En het is niet alleen de jeugd hoor; jong en oud doet het. Het is gemakzucht."Wat Selma vooral dwars zit is dat het slecht is voor mens, maar ook voor dier. "Het broedseizoen begint in het voorjaar. Als ik dan een eend op een nest zie met allemaal plastic rotzooi... dat is echt slecht."Heb je nu alles op weten te vissen?"Nou, op een zeker moment ben ik mijn grijper verloren. Die is, toen ik iets anders wilde pakken, in de gracht verdwenen. Dus heb ik daarna nog wat met mijn handen uit het water gevist. Maar ik heb zoveel leuke reacties gehad op mijn actie: er is zelfs iemand die heeft aangeboden met een magneet mijn grijpstok op te gaan vissen én een bouwmarkt heeft me een nieuwe aangeboden, mét knappe handschoenen. Dat is toch gaaf? En een extra grijper is sowieso welkom."Wanneer is je doel behaald?"Ik ben bang dat ik het nooit behaal, want er blijven mensen afval dumpen. Zolang dat gebeurt, ga ik door!"Sterker nog: ze gaat dinsdag vanaf haar kanovereniging Odysseus (aan de Alkmaarse Vondelstraat) weer met haar kano op pad, dit keer om onder het stadskantoor afval op te ruimen dat rondom een eendennest zit. En daarbij kan ze best wat handjes gebruiken!Heb je dan per se een kano nodig?"Nee. Ook vanaf de kant kan er een hoop weggehaald worden!"