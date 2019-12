Hoogeveense lifter bereikt Vietnam: Direct bij de grens werd ik opgelicht

Geen vliegtuig of groepsreis, maar alleen auto's aanhouden en liften. Na een tocht van acht maanden door 23 landen heeft Rutger Fransen uit Hoogeveen zijn doel bereikt: Vietnam. "Deze wereld bestaat uit zoveel leuke mensen."

De 26-jarige Hoogevener zou dat bijna vergeten, toen hij enkele dagen geleden de grens tussen China en Vietnam passeerde. "Dat was niet zo leuk. Ik wilde geld wisselen, maar ik deed dit bij enkele valse mensen. Zij waren niet eerlijk tegen mij." Een dag later ziet de wereld er weer een stuk vrolijker uit, als Rutger een heel vriendelijk gezin treft. "Ik ging verder met liften en ontmoette een paar vriendelijke mensen die me koffie aanboden. Vervolgens kochten zij ook een brood voor me. Ik bied altijd aan om te betalen, maar dat wilden zij niet. Later op de dag regelde deze familie een bus voor mij en kon ik verder reizen. Bij het afrekenen bleek dat het gezin de bus voor mij had betaald."



"Ik ben ooit aan deze reis begonnen, omdat ik het avontuur wilde aangaan. Over Vietnam had ik veel goede verhalen gehoord en je kan het over land bereiken", vertelt de 26-jarige Hoogevener. De tocht voerde hem door 23 landen. "In eerste instantie had ik een route gepland door zeventien landen. Maar ik heb verschillende uitstapjes gemaakt. Als je zo reist, dan bekijk je het uiteindelijk van dag tot dag."



Van Nederland ging Rutger reis via Duitsland en Polen richting het oosten. Hij komt door landen als Moldavië, Turkije, Kirgizstan, Mongolië en China. Om in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam te komen, heeft Rutger in totaal 393 lifts nodig. Een afstand van ruim 28.000 kilometer. Hij rijdt mee in oude Lada's, maar ook supersnelle Porsche Panamera's.



"Het leukste moment deze reis?" Rutger moet er even over nadenken, maar komt uiteindelijk in Bulgarije terecht. "Daar werd ik opgepikt door een man van een jaar of zeventig. Hij vroeg me of ik tijd had en nam me mee een berg op. Zijn vrienden hadden daar een kleine brouwerij, waar ze sterke drank stoken. Bij dat schuurtje hielden ze die dag een barbecue. Het vlees was heerlijk, de mensen erg gezellig. Op een gegeven moment kwam een van die mannen met een paard aan waar ik op mocht zitten. Hartstikke leuk. Uiteindelijk ben ik er blijven slapen."



Hoewel de Hoogevener zijn einddoel heeft bereikt, is hij nog niet van plan om te stoppen met reizen. "Ik heb nog een visum voor tien dagen in Vietnam, dus ik zal hier ergens kerst vieren. Dat is wel een beetje spannend, want ik heb nog geen idee met wie. En daarna begin ik aan mijn reis terug. Via Cambodja, Thailand en Myanmar wil ik naar India. Daar ben ik nog nooit geweest. Daarna zie ik wel weer verder. Maar voorlopig vind ik het liften nog steeds leuk."

In ieder land zal je zowel lieve als valse mensen aantreffen, dat heeft hij dus ook meegemaakt.

