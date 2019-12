En dit is de langste straatnaam in Nederland: het bordje is 2,6 meter lang

De ‘Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort’ is de langste straatnaam van Nederland en ligt in Duiven. Hoewel die laan al bijna tien jaar zo heet, kwam de gemeente daar onlangs pas achter. Daarom is vandaag het straatnaambord onthuld. Een 2,6 meter lang bord, dat zo lang is dat het niet één maar drie paaltjes nodig heeft.Als iemand het heeft over ‘dat pad richting het theepaviljoen in het Horsterpark’, dan bedoelen ze in feite de Laan van de landinrichtingscommissie Duiven-Westervoort.,,Maar ik vermoed dat een straatnaambord daar niet veel verandering in gaat brengen’’, zegt straatnaamdeskundige Rob Essers met een lach.De gemeente Duiven wist tot een paar maanden geleden niet dat die straatnaam de langste van Nederland is. ,,Het lijkt wel alsof ze waren vergeten dat ze dat pad die naam hadden gegeven’’, zegt René Dings, auteur van ‘Over straatnamen met name’.Hij werd in oktober door de gemeente benaderd. ,,Ze hadden in mijn boek gelezen dat Duiven de langste straatnaam van Nederland heeft en wilden weten of dat klopt.’’Na de herinrichting van het grondgebied tussen Duiven en Westervoort werd de landinrichtingscommissie geëerd met een eigen straatnaam. Het werd er een van 55 tekens lang.Daarmee zeven tekens langer dan de nummer twee: Ir. Mr. Dr. van Waterschoot van der Grachtstraat in Heerlen. De Haaldersbroekerdwarsstraat in Zaandam is met 26 tekens de langste aaneengeschreven straatnaam.Verder in de top twintig langste straatnamen van Nederland staat nog een andere Duivense straat in de lijst. De Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat belandt met 39 tekens op nummer 17.Wereldwijd gaat de naam van een heuvel in Nieuw Zeeland er met de hoofdprijs vandoor. Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­turi­pukakapiki­maunga­horo­nuku­pokai­whenua­kitanatahu heeft 85 tekens en is Maori voor “De berg waar Tamatea, de man met de grote knieën, de bergbeklimmer, de land-verslinder die over de wereld reist, speelde met zijn neusfluit voor zijn geliefde”.Straatnaamdeskundige Rob Essers uit Nijmegen vindt het maar gek dat de gemeente nu pas een straatnaambord plaatst. ,,Zodra een straatnaam in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen vastgesteld wordt, is het vrij logisch dat er meteen een bord komt te hangen.’’Auteur René Dings denkt dat Duiven zich lange tijd schaamde voor de straatnaam. ,,Nu ze weten dat het de langste van het land is, vinden ze het iets om trots op te zijn.’’En maar goed ook, want een straatnaambord heeft ook een belangrijke functie voor hulpdiensten. ,,Als een hardloper een hartaanval krijgt, dan is de locatie waar de ambulance naartoe moet komen van levensbelang.’’Of het straatnaambord meteen een gewilde souvenir wordt, durft Essers niet te zeggen. ,,De naam spreekt niet zo aan als bijvoorbeeld Sesamstraat en Rolling Stonesstraat.’’ Die twee straatnaamborden worden in Nijmegen regelmatig gestolen.Dings is minder overtuigd. ,,Het is wel dé langste straatnaam van Nederland. En dan ook nog eens in een park waar 's avonds mensen rustig hun gang kunnen gaan.’’