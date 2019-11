Gekibbel over zelfgebouwd speeltuintje: Als er iets gebeurt, wordt er bij ons aangeklopt

Het oogt heel onschuldig: een strook gras langs de Korenstraat in Musselkanaal, waar jonge kinderen zich vermaken op allerlei kleine speeltoestellen. Maar omdat het speeltuintje er illegaal is neergezet, moet het van de gemeente verdwijnen.



Omwonende Renate Buurman baalt op z'n zachtst gezegd behoorlijk dat het speeltuintje moet verdwijnen. Buurtbewoners drongen al langere tijd aan bij de gemeente Stadskanaal op een speelgelegenheid voor de allerjongsten. 'Maar dat is niet gebeurd, daarom zijn we zelf in actie gekomen.'



'Te klein voor grote speeltuin'

Iets verderop is een speeltuin die aan de officiële regels voldoet, maar volgens Buurman is die te ver weg voor de kinderen die in en om de Korenstraat graag een speelmogelijkheid hebben. '33 van de 44 kinderen in deze buurt zijn te klein om daar helemaal naartoe te gaan', stelt ze.



Het geïmproviseerde speeltuintje staat vol met speeltoestellen die buurtbewoners zelf hebben neergezet. Ook het hekwerk eromheen, om het speeltuintje te scheiden van de straat, is door omwonenden geplaatst. 'En dat is in redelijk overleg met de gemeente gegaan', zegt Buurman.



'Die grote speeltuin iets verderop is minstens zo gevaarlijk, want daar zit een grote rotonde bij', gaat ze verder. 'Hier is wél ruimte voor de allerkleinsten om te kunnen spelen. Er zit een veilig hekwerk omheen en er is altijd toezicht op.' Toch mag het niet, zegt de gemeente.



Veiligheidseisen

Hoe hard de buurtbewoners ook pleiten voor een speeltuintje dicht bij huis: voor wethouder Goedhart Borgesius staan de officiële veiligheidseisen bovenaan. 'Stel als er iets met één van de kinderen gebeurt, dan wordt er bij het gemeentehuis aangeklopt. En dat willen we niet', zegt hij.



Toch blijft Buurman bij haar punt. Volgens haar kunnen de jongste buurtkinderen in de Korenstraat een stuk vrijer spelen dan in de grote speeltuin verderop. 'Daar staat bovendien een heel laag hekwerkje omheen.'



'Ik snap het verantwoordingspunt van de gemeente, maar ga dan met ons om tafel om bij ons in de straat iets neer te zetten', reageert ze op Borgesius.



Om tafel

Beide partijen gaan volgende week woensdag met elkaar in gesprek om te kijken of de haken en ogen kunnen worden verholpen. Buurman heeft in aanloop naar dat gesprek alvast één duidelijke missie: 'Een speelplek bij ons in de straat.'

