KNSB int boetes via Tikkies, schaatsster stuurt Tikkie terug

Het marathonschaatsen kent sinds dit seizoen een noviteit. Schaatsers die zich bijvoorbeeld vergeten in te schrijven of van wie de kleding niet in orde is, krijgen van de KNSB een boete. En die boete wordt, heel modern, via betaal-app Tikkie geïnd.



Schaatsteam Palet, dat uit vier marathonteams bestaat, kreeg er dit prille seizoen al twee keer mee te maken. Maar marathonschaatsster Lisanne Buurman kaatste de bal via Twitter meteen terug naar de schaatsbond. Zij wacht namelijk nog steeds op haar prijzengeld van vorig seizoen. En wat doe je dan? Dan stuur je een Tikkie terug.



"Bij de tweede marathon van dit seizoen was een ploeggenote van mij zich vergeten aan te melden", vertelt Buurman. "Daarop staat een boete. Twee dagen later kreeg ze meteen een Tikkie van de KNSB. Die is ook betaald, want de boete was terecht."



Afgelopen week was het weer raak: nu kreeg ploegleider Eelco Kooistra een betaalverzoek van de KNSB op zijn smartphone. Tijdens een wedstrijd in de beloftendivisie van Team Sprog, onderdeel van Team Palet, droeg Kooistra nog de jas van Team BTZ, dat in de Topdivisie actief is. Ook daarop staat een boete.



Het uitdelen van boetes is nieuw in het marathonschaatsen, meldt competitieleider Willem Hut van de KNSB. "We hadden al de gele en de rode kaart, maar we misten een stap daarvoor. Voor administratieve zaken die de wedstrijd niet beïnvloeden, maar jurering wel moeilijk maken", legt Hut uit.



De eerste boete bedraagt 10 euro, bij een tweede vergrijp is het 25 euro en zo loopt dat bedrag langzaam op. Waarom int de KNSB de boetes via een Tikkie? "Het is een logische gedachte", zegt Hut. "Dan kun je zo'n boete snel afronden, omdat we met de wedstrijden van week naar week gaan."



Het is lekker makkelijk en snel geregeld, maar schaatsster Buurman fronste toch haar wenkbrauwen. Zij heeft namelijk nog steeds het prijzengeld niet ontvangen dat zij vorig seizoen in de toenmalige Regio Topcompetitie bijeen schaatste.



"Ik heb vorig seizoen één keer gewonnen en in de andere wedstrijden allemaal een podiumplek behaald. Uitbetalen duurt meestal wel even, maar nu duurt het al tien maanden. Dat is raar. Het mag nu wel een keer."



En dus stuurde Buurman via Twitter een betaalverzoek van 750 euro. "Het precieze bedrag weet ik niet en gaat ook niemand iets aan. Maar 750 euro is het maximumbedrag voor een Tikkie. Hij is trouwens nog niet betaald."



KNSB-competitieleider Hut is schuldbewust. "De uitbetaling van haar prijzengeld had binnen twee maanden na het seizoen moeten gebeuren. We waren druk bezig met het nieuwe seizoen en toen is dit onderaan de stapel gekomen. Een administratieve onvolkomenheid die we snel gaan oplossen."



Dus aan de Tikkie van Buurman wordt voldaan? "Dat zou wel mooi zijn, ja. Maar we zullen het snel netjes op haar bankrekening storten."

07-11-2019 19:16:00 Lennox

Ik vind dat er, naast het prijzengeld, ook nog een boete betaald moet worden voor te late betaling.

07-11-2019 21:38:34 Khitchakut

Zo typisch Nederlands, krampachtig doen over je inkomen

