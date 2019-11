Op het nippertje: vrachtwagen balanceert tussen weg en sloot in Broek in Waterland

BROEK IN WATERLAND - Een typisch geval van 'dat ging maar net goed' in Broek in Waterland. Een zware vrachtwagen raakte op de Overlekergouw van de weg, maar belandde dankzij een rij met paaltjes niet in de sloot.Vermoedelijk kwam de Belgische wagen in de modderige berm terecht, waardoor het gevaarte naar rechts viel. Een nat pak werd de chauffeur wonderwel bespaard.Een berger zal de vrachtwagen weer op de weg trekken. De schade aan de oplegger is fors.