Burgemeester Naafs wil bankje terug, ja!

UTRECHTSE HEUVELRUG - In Driebergen-Rijsenburg mist een bankje. Modezaak Label PL had tot voor kort een bankje voor de pui staan, maar dat is nu verdwenen.



Dat bericht werd gedeeld op Twitter. Daarin wordt gewaarschuwd dat er camerabeelden zijn gemaakt. De dief krijgt nog tot na het weekend om de bank terug te zetten. Staat die er niet, dan wordt er aangifte gedaan bij de politie.



Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug is ook niet blij met de bankroof in zijn gemeente. Als het aan Naafs ligt, zet de dief die bank gewoon even terug, ja!

