Toeristen moeten 430 euro betalen voor twee borden spaghetti en vis

Een Japans koppel dat op vakantie was in Rome, kreeg een forse rekening gepresenteerd na een hapje eten in de Italiaanse hoofdstad. Het stel moest bijna 430 euro afrekenen voor twee borden spaghetti, wat vis en twee glazen water.De toeristen plaatsten een foto van de rekening op TripAdvisor. Daarop was te zien dat ze bijna 350 euro moesten betalen voor het eten plus 80 euro voor de service. De review van het Antico Caffè di Marte in het centrum van de stad ging snel viraal.Ook andere klanten lieten al recensies achter variërend van ‘verschrikkelijk’ tot ‘oplichting’. Het probleem zit voor de meeste mensen bij de vis die ze bestellen. Op de menukaart staat dat die 6,50 euro kost. Onduidelijk is dat dit bedrag geldt per 100 gram.Het restaurant reageert fel op de aantijgingen. In de Italiaanse krant Corriere de la Sera zegt de eigenaar: “Het menu is duidelijk. De reden dat de Japanse toeristen die prijs moesten betalen is, omdat ze verse vis hadden besteld. Ze hebben die zelf uitgezocht aan de toonbank.”Dat zo’n vis meer kost dan 6,50 euro hadden de Japanners kunnen begrijpen, maar meer dan 400 euro is nog steeds veel te veel. Niet voor niets is de Italiaanse politie begonnen met het aanpakken van restaurants die stelselmatig te hoge prijzen vragen.Claudio Pica, hoofd van de Italiaanse toeristenfederatie reageert: “Het brengt het imago van Italiaanse restauranthouders grote schade toe.” Daarom vindt ze dat dit soort buitensporig prijsbeleid moet worden aangepakt.In hoeverre dit soort dingen gebeurt doordat Japanse toeristen de menukaart niet begrijpen, is onduidelijk.