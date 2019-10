Veendammer koelkasthacker opgepakt; vijf servers offline

Een 24-jarige Veendammer is dinsdag aangehouden vanwege cybercriminaliteit. De man zou servers beheren waarmee onder andere gehackte koelkasten ingezet konden worden voor criminele activiteiten.

Huh, koelkasten? Ja, koelkasten. We leggen uit hoe het werkt.



Vanaf de vijf servers die de Veendammer samen met een 28-jarige man uit Middelburg beheerde, werden zogenaamde Internet of Things-apparaten aangestuurd. Dit zijn apparaten die met internet zijn verbonden, zoals slimme thermostaten of inderdaad, koelkasten.



Via de vijf servers werd constant gezocht naar kwetsbare apparaten. Zodra deze waren gevonden, werden ze gehackt. De hackers installeerden vervolgens malware. Door deze software werden de apparaten omgetoverd tot online netwerken.



Via deze netwerken konden de mannen gericht DDoS-aanvallen uitvoeren op websites. Doordat er dan ineens heel veel online verkeer richting een website gaat, bezwijkt deze en wordt onbereikbaar.

