Aangespoeld, leeg zeilschip bij Noordwijk roept tot nu toe alleen vragen op

NOORDWIJK - Van wie is het zeilschip dat zaterdagochtend strandde op het strand van Noordwijk, hoe kwam het schip daar terecht en waar zijn de eventuele opvarenden? Het schip werd rond 6.45 uur gevonden door mensen die het strand aan het schoonmaken zijn. Het bleek verlaten. De schuit is door de KNRM naar IJmuiden gebracht. Sindsdien is het stil.De KNRM kreeg van de kustwacht de vraag om het schip los te trekken en weg te slepen. Een woordvoerder van de KNRM zegt dat redders aan boord zijn geweest 'en dat het er op leek alsof er iemand van boord was gegaan', maar hoe en wanneer is niet duidelijk. Hulpdiensten hebben nog in zee gezocht naar mogelijke drenkelingen, maar vonden niets. Na korte tijd is de zoektocht gestaakt, omdat niet duidelijk werd waar het schip vandaan komt. Als de herkomst niet duidelijk is, weet de KNRM ook niet waar moet worden gezocht.In IJmuiden is het schip overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Afgesproken is dat de KNRM ook niets meer zou zeggen over het voorval en boot, omdat die taak is weggelegd voor de Kustwacht. De KNRM kon bovendien geen opheldering geven, omdat de dienst stopt op het punt dat er niemand te redden valt. De Kustwacht zegt geen onderzoek te doen, omdat het geen politiedienst is. De Marechaussee is dat wel.Toch doet ook de Marechaussee geen onderzoek naar de herkomst van het schip. 'Dat ligt bij de Maritieme Politie en dat valt onder de landelijke eenheid', zegt een woordvoerder. Bij de landelijke eenheid weten ze daar echter niets van. In het weekend hebben ze vanuit de landelijke eenheid ook verschillende politiediensten gebeld waaronder de politie-eenheid Den Haag, maar voor Den Haag is het geen zaak omdat het schip naar IJmuiden is gesleept.Opmerkelijk is dat er dus een leeg jacht aanspoelt op de kust, dat er veel diensten betrokken zijn bij de berging, maar dat niemand nu onderzoek lijkt te doen naar de herkomst. Toch gaat de landelijke eenheid in overleg met de Koninklijke Marechaussee om te kijken of er 'indicatoren zijn om onderzoek naar te doen en zo ja, wie dat dan precies gaat doen'.Het lijkt vrij simpel om in ieder geval basale informatie over de eigenaar te achterhalen. Het schip had namelijk een marifoon aan boord. Wie die gebruikt krijgt een officieel call-sign. Als je via de marifoon contact legt met de Kustwacht, verschijnt er op een schermpje naast de ontvanger daar een lijst met eigenaar, naam schip en adresgegevens. Reden hiervoor is dat in geval van nood mensen aan de wal gewaarschuwd kunnen worden. Het is de vraag of er ooit meer bekend wordt. 'Ik denk dat die weg wel is doorlopen, maar daar zijn geen gegevens van bekend', zegt een woordvoerder van de Kustwacht.