Controle op controle bij trouwlocaties in Vijfheerenlanden:

LEERDAM - Goed nieuws voor verloofde stellen in Vijfheerenlanden: als alles doorgaat, mag je binnenkort trouwen waar je maar wil. Dus niet alleen in het gemeentehuis, maar ook op bijvoorbeeld een boot of een boerderij. Een locatie moet wel vooraf gecontroleerd worden. Iedere keer, voor élke bruiloft.



De nieuwe regel pakt daarom slecht uit voor Partycentrum Het Dak in Leerdam. Daar kon je altijd al trouwen. Toch komen ook daar ambtenaren voortaan voor iedere trouwerij kijken of de locatie brandveilig is en er bijvoorbeeld genoeg nooduitgangen zijn (de bruidegom wil kunnen ontsnappen als hij zich bedenkt). Kosten: 250 euro per controle.



Harm Wolthuis, directeur van het partycentrum, baalt van de voorgenomen nieuwe trouwregels. "Ik kan me voorstellen dat nieuwe locaties gecontroleerd moeten worden", zegt hij, "maar ik zit hier al dertig jaar. Stel dat ik drie bruiloften achter elkaar heb, dan moet ik drie keer 250 euro betalen. Belachelijk!"



Burgemeester Jan Pieter Lokker van de gemeente Vijfheerenlanden bevestigt deze rekensom, maar spreekt wel van een 'extreem voorbeeld'. Volgens hem zijn er regelmatig trouwfeesten in partycentrum Het Dak, maar vinden er relatief weinig officiële huwelijksvoltrekkingen plaats.



Hij verdedigt de voorgenomen regel dan ook. Lokker: "We kennen de locatie (Het Dak, red.) natuurlijk. Daarom zal de controle zich daar vooral toespitsen op de vraag: is alles nog hetzelfde als de vorige keer? Dat kan vrij snel."



Wat betreft het bedrag dat voor de controle betaald moet worden zegt Lokker: "Als wij langs moeten komen, dan kost dat geld. Die kosten kan de directeur van Het Dak doorberekenen aan het bruidspaar. Dat is zijn zaak. En eerlijk gezegd: op het geheel van alle huwelijkskosten is het eigenlijk maar heel weinig geld".



De burgemeester benadrukt in dit verhaal liever de positieve uitwerking van de regel: het feit dat je straks overal in Vijfheerenlanden kunt trouwen. "Dit betekent een enorme verruiming van de mogelijkheden voor bruidsparen. Ik hoop dat er vele romantische locaties bij komen."



Wolthuis hoopt dat bruidsparen ook Het Dak blijven vinden in de toekomst. "We hebben een superlocatie", zegt hij. "Leerdam is het centrum van Nederland en we hebben een podium, lichten, tv-schermen en professionele bediening. Alles is mogelijk!"



De nieuwe trouwregels voor Vijfheerenlanden worden morgenavond besproken in een commissievergadering van de gemeente. Later stemt de gemeenteraad erover.

Reacties

En eerlijk gezegd: op het geheel van alle huwelijkskosten is het eigenlijk maar heel weinig geld". Mogelijk klopt dat, maar het komt er wél bij.

En in tegenstelling tot de overheid kunnen bruidsparen een euro maar één keer uitgeven. Mogelijk klopt dat, maar het komt er wél bij.En in tegenstelling tot de overheid kunnen bruidsparen een euro maar één keer uitgeven.

Ik vind het een beetje bezopen dat dat iedere keer moet gebeuren. Een keer per jaar is toch genoeg?



S @HoLaHu :

Als bij de eerste controle alles in orde is hoeft dat lijkt mij ook niet direct 3 maanden later weer. eens per jaar als het per se moet om de vergunning te behouden? Als bij de eerste controle alles in orde is hoeft dat lijkt mij ook niet direct 3 maanden later weer. eens per jaar als het per se moet om de vergunning te behouden?

"We kennen de locatie (Het Dak, red.) natuurlijk. Daarom zal de controle zich daar vooral toespitsen op de vraag: is alles nog hetzelfde als de vorige keer? Dat kan vrij snel."

Dus kunnen we snel geld toucheren? Goedkoper wordt het vast niet. Dus kunnen we snel geld toucheren? Goedkoper wordt het vast niet.

@Grouse :

dus dan krijgen ze minder controle voor hetzelfde geld dus dan krijgen ze minder controle voor hetzelfde geld

