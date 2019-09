Liegebeest van het jaar: AH-kip wint van Jumbo-geit

ZAANDAM - Albert Heijn heeft de titel Liegebeest 2019 verworven. De supermarkt was door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier genomineerd met de verpakking van de AH kip, waarop 'meer ruimte' staat.



"Terwijl Albert Heijn met zestien kippen op een vierkante meter de kippen juist de minste ruimte geeft, zonder daglicht", aldus de organisatie.



De uitverkiezing 'is een duidelijk signaal aan Albert Heijn dat zijn klanten geen mooie PR-praatjes slikken', aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. Haar club organiseert de Liegebeestverkiezing al elf jaar. Dit jaar brachten 19.000 mensen hun stem uit, van wie er 7.000 op Albert Heijn stemden.



Daarmee 'wint' de kip van de Zaanse grootgrutter van Jumbo's 'liefdevol' afgevoerde lammetjes, Milka's 'tedere' melkchocolade en 'stressvrije' Ierse vleesrunderen van Bord Bia. Overigens heeft Jumbo inmiddels aangegeven de claim te betreuren en beloofd deze te rectificeren.



Wakkerschudden

Met de 'wedstrijd' wil Wakker Dier bedrijven aanpakken die consumenten om de tuin leiden als het gaat om dierenwelzijn. "Toen alle supermarkten in 2016 stopten met plofkip, hebben zij allemaal hun eigen 'kip-concepten' opgesteld. Albert Heijn zette vergeleken met haar concurrenten de kleinste stappen. Zelfs Aldi geeft de kippen meer ruimte."



AH neemt de titel over van de Rabobank, die vorig jaar met afstand won met een reclame waarin de organisatie volgens Wakker Dier deed 'alsof ze de voedingssector gaat verduurzamen, terwijl de bank in werkelijkheid miljarden euro’s investeerde in plofkippen, megastallen en fastfoodketens'.



In 2017 kreeg Albert Heijn de prijs ook al, omdat de supermarkt in een artikel over serranoham een foto liet zien van varkens in de wei.

Reacties

21-09-2019 14:52:49 botte bijl

nooit geweten dat men bij de gele supermarkt in NL geit verkoopt

