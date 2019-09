Kinderen worden in apart lokaaltje op water en brood gezet omdat mama kantinerekening niet betaalt

In Frankrijk is flinke heisa ontstaan toen een school twee kinderen letterlijk op water en brood zette omdat hun mama al een jaar lang de rekening voo

drastic times call for drastic measures ja, het was extreem, maar blijkbaar heeft het wel geholpen.

En nu zegt de burgemeester sorry, want hij is bang om zijn baantje kwijt te raken.

19-09-2019 18:40:41

Ik begrijp die ouders niet. Als je écht niet kunt betalen ga je toch zelf in gesprek om een oplossing te zoeken.



Dit lijkt me een vorm van kinderverwaarlozing, wat is er in dat gezin nog meer aan de hand?