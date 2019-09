Gezocht: Napoleon-imitator op Sint-Helena

Het tropische eilandje Sint-Helena, in het zuiden van de Atlantische oceaan, heeft een opmerkelijke vacature in de aanbieding. Het overzeese Britse gebiedsdeel zoekt een Napoleon-imitator . Jobvereisten: klein van stuk, liefst Franssprekend. Voor een uniform op maat en tweekantige steek wordt gezorgd.Het toerismebureau van het eiland, waar de roemruchte Franse keizer de laatste jaren van zijn leven sleet, plaatste de oproep voor een Napoleon-imitator op Twitter. Het gaat om een onbetaalde, tijdelijke baan. Van geïnteresseerde kandidaten wordt verder verwacht dat ze kunnen omgaan met mensen van allerlei rangen en standen, inclusief hoogwaardigheidsbekleders die het eiland bezoeken om Napoleons dood op het eiland in 1821 te herdenken.,,We zoeken iemand op het eiland die dit op ad hoc-basis als vrijwilliger wil doen. Eén persoon is al langs geweest om het pak te passen’’, zegt Sophia Joshua, de toerismedirecteur van Sint-Helena, dat op zo’n 2000 kilometer ligt ten westen van Angola. ,,We hebben namelijk al een pak, inclusief de bekende steek, dat speciaal voor de vorige Napoleon-imitator gemaakt is, maar hij heeft het eiland inmiddels verlaten. Vandaar dat we op zoek zijn naar een vervanger. We zijn bezig ons programma voor de 200-jarige verjaardag van Napoleons sterfdag voor te bereiden en er zullen veel evenementen plaatsvinden. We hopen dat die toeristen naar het eiland zullen trekken.’’De Franse keizer Napoleon Bonaparte werd na de slag van Waterloo op 18 juni 1815 verbannen naar Sint-Helena waar hij in oktober van dat jaar arriveerde en zes jaar later overleed. Geïnteresseerden in de baan kunnen nog tot 27 september solliciteren.