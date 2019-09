Influencer fotoshopt altijd DIT in haar foto’s en wordt betrapt door volgers

Een Argentijnse reisblogster met meer dan 280.000 volgers op Instagram heeft toegegeven dat ze haar foto’s fotoshopt en steeds dezelfde wolken toevoegt.Tupi Saravia vertelde aan Buzzfeed News dat ze een app gebruikt om de wolkenpartijen op haar foto’s te verbeteren of te bewerken als haar camera ze niet goed kan vastleggen.Saravias volgers roken onraad nadat er schermafbeeldingen opdoken waarop steeds dezelfde wolken te zien zijn. “Ik kan niet geloven dat dit nieuws zulke proporties heeft aangenomen”, lacht Saravia. “Ik gebruik de app Quickshot wanneer een foto overbelicht is.” Aan Buzzfeed News zei de Argentijnse dat ze altijd dezelfde wolkenpartijen gebruikt, ook al zijn er andere beschikbaar. “Ik vond deze gewoon erg leuk.”Ook gaf Saravia aan dat ze altijd open is geweest over het bewerken van haar foto’s en dat ze zelfs tips aan haar volgers gaf. “Ik heb er nooit over gelogen. Ik heb niks verkeerd gedaan, en dat was ook nooit mijn bedoeling”, besluit de blogster.