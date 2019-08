Queen-superfan ziet silhouet van Freddie Mercury op gebakken varkensfiletlapje

Derek Simms (47), een inwoner van de Britse stad Blackpool en al jaren superfan van de band Queen, kan er niet over uit. Hij kocht recent bij een supermarkt in zijn woonplaats een varkensfiletlapje waarop tijdens het braden plotseling een ietwat vaag silhouet van de in 1991 overleden zanger Freddie Mercury verscheen. ,,Mijn vrouw en ik hebben twee minuten vol verbazing naar mijn held gekeken en hem toen maar opgegeten omdat we stierven de honger.”Volgens Simms, die nog steeds onder de indruk is van de weinig glamoureuze verschijning van de wereldberoemde frontman, is het wel heel toevallig dat Mercury juist aan hem ‘verscheen’. ,,Ik ben een groot fan, dus dat ik dit meemaakte is natuurlijk fantastisch. Ook al gaat het om zoiets simpels als een portret op een stuk gebakken vlees”, vertelde hij aan Britse media als The Sun en Daily Mail.De man bereidde de lapjes vlees onlangs voor zijn 46-jarige vrouw en hun twee kinderen. ,,Toen de filets gaar waren en ik ze wilde opdienen, heb ik mijn vrouw naar de keuken geroepen. Ook zij wist niet wat ze zag. ‘Dat is Freddie’, riep ze. Vervolgens hebben we aan de eettafel nog een tijdje naar Freddie zitten staren. Een vreemde situatie, vonden we. Ik kook regelmatig, maar er is nog nooit een superster in één van onze pannen of baksels verschenen.”De Brit heeft, voordat hij zijn tanden in ‘Freddie Mercury’ zette, nog snel even een foto van de krokante buitenkant van het filetlapje gemaakt en het kiekje vervolgens op sociale media gezet. Simms stelt dat wat hij meemaakte vooral een geinige herinnering heeft opgeleverd. ,,Ik ben niet bijgelovig, maar dat ik hem op deze manier ineens zag is wel verbazingwekkend. Ik heb Freddie namelijk nooit in het echt mogen aanschouwen. Dat is nu een beetje goedgemaakt.” Op sociale media wordt het baksel voorzien van hilarische commentaren als ‘Fat Bottom Grills’, ‘I want to bake free’, ‘We will cook you’ en ‘Don't chop me now’.