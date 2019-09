Pepernoten mee naar het strand: eerste supermarkten hebben alweer strooigoed

NOORD-HOLLAND - Terwijl menigeen zucht onder de tweede hittegolf van het jaar, kunnen we ons alweer misselijk eten aan kruid- en pepernoten. Sinds gisteren ligt het strooigoed - met of zonder chocolade - bij sommige supermarkten en drogisterijen weer in de schappen.



Zo ook bij Jumbo-supermarkten. Gretig aftrek vindt de lekkernij nog niet. "Ik heb in ieder geval geen mensen met zakken tegelijk de winkel uit zien gaan", vertelt een medewerker van de supermarkt uit Laren.



De Jumbo lijkt er samen met de Plus en sommige drogisterijen als eerste bij te zijn dit jaar. Bij een Albert Heijn in Haarlem wordt het snoep pas volgende week verwacht. "Meestal krijgen we het binnen in het eerste weekend van september. We hebben de laatste jaren hartstikke warme nazomers. Dat zorgt inderdaad voor een contrast", laat de supermarkt weten.



Bij een filiaal in Heemskerk is het strooigoed tevens in geen velden of wegen te bekennen. "Ik denk dat het pas over een aantal weken komt", aldus een medewerker. Ook de DekaMarkt in Sint Pancras verkoopt de lekkernij nog niet.



Op Twitter wordt er vooral positief gereageerd op het aanbod van Sinterklaassnoepgoed. "Ik hou van het leven", plaatst iemand bij een foto van een zak kruidnoten. "Beetje vroeg, maar heerlijk", schrijft een ander. "Het is zo weer december", merkt een ander op.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: