Britse dokter geeft geen medicatie, maar planten aan patiënten

We houden allemaal wel van een paar plantjes in onze huiskamer. Ze zuiveren de lucht én het ziet er nog eens leuk uit ook. In Groot-Brittannië schrijft een huisarts sinds kort planten voor om angststoornissen, depressies en eenzaamheid tegen te gaan.



Hoe gaat het in z’n werk? Patiënten moeten de kruiden, groenten of planten verzorgen en ze daarna planten in een gemeenschappelijke tuin. Daardoor krijgen patiënten de kans om mee te doen aan sociale activiteiten, zoals tuinieren. De dokterspraktijk baseerde zich op het idee dat wanneer je een poosje in een groene omgeving bent, je humeur er positief door beïnvloed wordt.



“Ik zie hoe onze patiënten helemaal tot rust komen in onze tuin, en hoe ze betrokken geraken bij andere activiteiten, zoals het opruimen van afval in de wijk”, zegt huisarts Philippa James.

Reacties

01-09-2019 10:06:25 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.328

OTindex: 32.095

een sympatiek idee, het zal de nodige mensen afleiding geven die goed voor ze is, maar of mensen daarmee van de psychofarmaca af komen

01-09-2019 10:16:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.626

OTindex: 72.061





Ik heb eens een verhaal gehoord over een huisarts die schreef aan een depressieve patiënte op een receptenbriefje 'een hondje' voor.



De vrouw knapte zienderogen op, had weer iets om voor te zorgen, kwam weer mensen tegen tijdens het uitlaten, kreeg weer meer beweging en meer plezier in haar leven.

En ze leefde nog lang en gelukkig.



Laatste edit 01-09-2019 10:16 @botte bijl : Misschien een enkeling. En dat is toch ook winst. Dus zeker de moeite van het proberen waard.Ik heb eens een verhaal gehoord over een huisarts die schreef aan een depressieve patiënte op een receptenbriefje 'een hondje' voor.De vrouw knapte zienderogen op, had weer iets om voor te zorgen, kwam weer mensen tegen tijdens het uitlaten, kreeg weer meer beweging en meer plezier in haar leven.En ze leefde nog lang en gelukkig.

01-09-2019 11:09:44 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.328

OTindex: 32.095



het staat er of de mensen geen medicijnen meer krijgen, en in plaats daarvan een stekkie van iets dat ze moeten zien groot te krijgen natuurlijk is dat winst, maar ja, de kopregel hier weer....het staat er of de mensen geen medicijnen meer krijgen, en in plaats daarvan een stekkie van iets dat ze moeten zien groot te krijgen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: