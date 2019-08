Albanië leert restauranteigenaar die toeristen aanviel een lesje

Albanië zit als vakantiebestemming in de lift, en de natie wil zich dan ook positief profileren tegenover de buitenwereld. Al wie het toerismevriendelijke imago van het Balkanland besmeurt, kan zich aan keiharde sancties verwachten. Dat ondervond een restauranteigenaar die de huurauto van Spaanse toeristen aanviel aan de Zuid-Albanese kust.



Vorig weekend viel een woedende Albanese eigenaar van een strandrestaurant de huurauto van enkele ontevreden Spaanse toeristen aan. Op de beelden, gefilmd door de reisgids van het gezelschap, is te zien hoe de agressieve man de voorruit van de wagen met de hand verbrijzelt, terwijl de verschrikte toeristen in de auto toekijken.



De beelden van het incident, dat plaatsvond in de populaire toeristische bestemming Porto-Palermo, aan de Albanese Rivièra in het zuiden van het land, gingen de wereld rond. Zo’n slechte reclame, net nu het toerisme naar Albanië aantrekt, kan het land missen als kiespijn – zo moeten de Albanese autoriteiten gedacht hebben. Ze verontschuldigden zich bij de Spaanse toeristen en premier Edi Rama veroordeelde de daden van “de barbaar die onze Spaanse vrienden aanviel en de plechtige code van de Albanese gastvrijheid schond”.



De restauranteigenaar, de 51-jarige Mihal Kokedhima, werd gearresteerd en voor de rechter gedaagd wegens “het verbaal belagen van een groep Spaanse toeristen voor onbeduidende redenen, het beschadigen van hun auto en het toebrengen van lichte verwondingen”, aldus de politie. Volgens Kokedhima reageerde hij zo agressief omdat de Spaanse klanten zijn restaurant zouden hebben verlaten zonder te betalen.



Intussen zijn de autoriteiten erachter gekomen dat het restaurant van Kokedhima drie jaar geleden gebouwd werd zonder officiële vergunning, en dat er zelfs nooit belastingen betaald zijn. Woensdag werd zijn zaak zonder pardon gesloopt.

In sommige landen schijnt zoveel zonder vergunning gebouwd te zijn, dat als de overheid daar dit voorbeeld zou volgen, je als sloopbedrijf daar in een klap stinkend rijk zou kunnen worden.

En nu is Mihal niet meer woedend?

Quote:

omdat de Spaanse klanten zijn restaurant zouden hebben verlaten zonder te betalen.



Maar ook zonder te bestellen en te eten, las ik. Maar ook zonder te bestellen en te eten, las ik.

S @allone :

En nu is Mihal niet meer woedend? QuoteEn nu is Mihal niet meer woedend?



nee die is reeds ontploft dus die stukjes die er van hem over zijn zijn denk ik niet meer woedend... nee die is reeds ontploft dus die stukjes die er van hem over zijn zijn denk ik niet meer woedend...

