98-jarige Jet kan Herman (101) soms wel achter het behang plakken.

Ze ontmoetten elkaar tijdens de oorlog en trouwden kort daarna, in 1944. Gisteren vierden Herman en Jet van Londen hun albasten huwelijk, de bekroning op 75 jaar samen. Het huwelijkspaar kreeg bezoek van de burgemeester van hun woonplaats Didam en ook de ook de Gelderse kamerheer kwam als vertegenwoordiger van de koning een kijkje nemen.Herman (101) en Jet (9spraken elkaar voor het eerst op de kermis in Sittard, vertelt Herman aan Omroep Gelderland. Net voor de oorlog werkte hij als militair. Toen de Duitsers bijna binnenvielen, besloot hij na een tip in de staatsmijnen Limburg gaan werken, om zo uitzending te voorkomen. Op een vrije dag ontmoette hij daar Jet. "We hebben kennisgemaakt en gedanst", vertelt hij over de ontmoeting.Herman en Jet werden getrouwd door een NSB'er, die hoopte dat de toekomstige kinderen van het stel zich zouden aansluiten bij de nazi's. Niet hardop dacht Herman destijds "dat hij dat niet meer zou gaan meemaken". De geallieerden kwamen toen al in de buurt van Nederland.75 jaar later woont het albasten koppel nog steeds zelfstandig. Naast een kleine woordenwisseling hier en daar zijn ze nog steeds dol op elkaar. "Ze kunnen niet lang boos blijven", lacht dochter Julie."We kunnen elkaar niet missen. Daarvoor hebben we samen te veel meegemaakt", bevestigt Herman, die naar eigen zeggen "nog iedere dag een kus krijgt". "Maar soms kan ik hem wel achter het behang plakken, hoor", reageert Jet.