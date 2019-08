Kinderwagen vliegt in brand door stenen met fosfor

Stenen die vakantiegangers dit weekend in Zeeland hadden geraapt, zijn spontaan in brand gevlogen in het mandje van hun kinderwagen. Volgens de brandweer zat er fosfor op de strandvondst.



De toeristen hadden de stenen die middag gevonden op het strand in Nieuwvliet. De brand ontstond toen ze thuiskwamen.



Er raakte niemand gewond. De vakantiewoning is uit voorzorg gecontroleerd en geventileerd.



De brandweer denkt dat de fosfor - dat in de brand kan vliegen als het in aanraking komt met zuurstof - afkomstig is uit oude munitie. "Doordat het strand is opgespoten in Cadzand en Nieuwvliet, bestaat de kans dat er ook stenen meekomen waar jarenlang oude munitie op heeft gelegen."



Uit voorzorg is het strand waar de stenen zijn gevonden gecontroleerd door de brandweer. Er is niks meer gevonden, schrijft Omroep Zeeland.

