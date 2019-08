Docent steelt leerlingenkas, hamer en beitel:

Een oud-docent (45) van de Van der Capellen Scholengemeenschap in Zwolle heeft in maart de leerlingenkas gestolen. Hij liep tegen de lamp toen hij even later een hamer en beitel probeerde te stelen. De rechter legde de man vandaag een werkstraf van 58 uur op.



Agenten ontdekten het kistje met 1.100 euro in zijn rugzak toen ze de man aanhielden voor de diefstal van de hamer en beitel. "Ik wilde met de trein naar Dordrecht en had niet genoeg geld voor een kaartje", verklaarde de docent vandaag voor de rechter.



De hamer en beitel had hij nodig bij 'een verbouwing', legt hij met tranen in zijn ogen uit. "Maar eigenlijk is dat geen excuus, ik had het gewoon niet moeten doen."



De docent werd vorig jaar ook al opgepakt voor diefstal. Hij probeerde gestolen flessen wasmiddel bij dezelfde winkel om te ruilen voor acht euro. Kassamedewerkers doorzagen zijn plan, maar hadden niet in de gaten dat de flessen gestolen waren.



Omdat de supermarkt verwachtte dat de man het trucje nog een keer zou proberen, werd zijn signalement via een winkeliersapp gedeeld met andere winkeliers. Toen hij de flessen wasmiddel even later bij een andere winkel probeerde in te leveren, pakte de politie hem op.



De docent heeft financiële problemen en een 'vermijdende persoonlijkheid'. Hierdoor maakt hij keuzes die niet bij hem passen, concludeerde de reclassering. Hij is inmiddels begonnen met een behandeling. "Het gaat nu ophouden", beloofde hij.

