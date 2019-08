Duitse vrouw wil benzine uit tank halen met stofzuiger, auto uitgebrand

In de Duitse plaats Eschborn bij Frankfurt is een auto uitgebrand na een ongelukje met het tanken van de verkeerde brandstof.De 55-jarige bestuurder van een stationwagen had per ongeluk benzine in haar diesel gegooid. Om andere klanten niet in de weg te zitten, besloot de vrouw haar auto naar het stofzuigersysteem van de benzinepomp te rollen.Daar probeerde ze met de hulp van omstanders de brandstof uit de auto te pompen met de stofzuiger en een tuinslang. Dat ging goed mis: de stofzuiger vatte vlam en al snel vloog ook de auto in brand.De wagen brandde volledig uit en ook een nabijgelegen metalen container raakte beschadigd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het tankstation.De schade wordt geschat op ongeveer 30.000 euro. Een hulpverlener raakte lichtgewond aan zijn hand. Hij kon ter plekke worden behandeld.