Milieuclub denkt troefkaart te hebben tegen komst Formule 1 in Zandvoort

ZANDVOORT - Omdat haar verzoek om compensatie van de extra F1-decibellen is afgewezen, wil de stichting Rust bij de Kust de Grand Prix in Zandvoort nu helemaal verstieren. Door in bezwaar te gaan tegen vergunningsaanvragen hoopt de natuurclub de comeback van het race-evenement in Zandvoort te saboteren.Dat zegt voorzitter Karel van Broekhoven vandaag tegen radiozender BNR. "We zijn van plan te proberen de Formule 1 tegen te houden. Dus als er vergunningen moeten worden aangevraagd, zullen wij daar waarschijnlijk wel bezwaar tegen maken."De organisatie van de Dutch Grand Prix bevestigt tegenover het radiostation dat het circuit tot op de dag van vandaag geen vergunningsaanvragen heeft ingediend voor de benodigde aanpassingen. Om het circuit F1-waardig te maken, moet de baan op sommige plekken worden verbreed en moet er een extra grindbak worden aangelegd.Vergunningsaanvragen zullen nog maximaal een maand op zich laten wachten, laat de Dutch GP weten. Toch is het dan nog maar zeer de vraag of er bij een positief besluit voldoende tijd rest om de race - zoals gepland - in mei volgend jaar doorgang te laten vinden. De gemeente Zandvoort zegt namelijk drieënhalve maand nodig te hebben voor de beoordeling van een aanvraag.Van die drieënhalve maand zijn de laatste zes weken cruciaal. In die periode moeten eventuele aanvragen ter inzage worden gelegd, wat omwonenden en natuurclubs als Rust bij de Kust gelegenheid biedt bezwaar te maken.Omdat de aanpassingen aan het circuit naar verwachting niet voor extra stikstofuitstoot zorgen, zullen eventuele bezwaren tegen die vergunningsaanvragen naar verwachting ongegrond worden verklaard. Wat meer kans maakt, is een bezwaar tegen de aanleg van een ontsluitingsweg naar het circuit, zegt een advocaat tegen BNR.Dat heeft enerzijds te maken met de locatie van Zandvoort, midden in een Natura 2000-gebied, anderzijds met de afspraak die bevoegde gezagen (overheidsinstellingen) jaren geleden hebben gemaakt om geen vergunningen te verlenen voor projecten die tot meer stikstofuitstoot leiden."Als een nieuwe natuurwetvergunning wordt aangevochten op het aspect 'stikstof', heeft de organisatie wellicht een probleem", aldus de advocaat. Dat heeft onder meer te maken met de termijn, want 'zo'n vergunningsverlening op zich duurt al zes maanden, en dan moet er geen kink in de kabel komen."Toch denkt hij dat de termijn voor het traject niet de grootste bottleneck vormt. "Wel dat de bevoegde gezagen hebben afgesproken dat er geen vergunningen worden verleend zolang er nog geen oplossing is voor de stikstofproblematiek. Dus als je te maken krijgt met een nieuwe weg die stikstof op dat Natura 2000-gebied deponeert, kan er momenteel helemaal niets gebeuren."De weerstand tegen het racespektakel leidt tot heftige reacties, zo bleek eerder dit jaar toen Rust bij de Kust-voorzitter Van Broekhoven dreigmails ontving. "Ik vrees dat wij waarschijnlijk de schuld krijgen als de F1 niet naar Zandvoort komt", sprak hij destijds.