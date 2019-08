Meneer Blauw kocht oude combine van zijn vader terug: Hij is veertig jaar weggeweest

Veertig jaar lang was de oude maaidorser uit het zicht van de familie verdwenen. Maar toen meneer Blauw een foto van de combine zag, wist hij het meteen: 'Die moet ik terug hebben.'Dat was tien jaar geleden. 'Hij is veertig jaar weggeweest, ja', vertelt Blauw tegen verslaggever Elwin Baas die hem tijdens 'Op fietse door grunnen' tegenkwam. 'Hij was niet slecht hoor, maar ik heb hem helemaal opgeknapt, van binnen geverfd, en dingen vervangen die versleten waren.'De combine, of maaidorser, werd in 1963 nieuw gekocht door de vader van Blauw. 'Vijf jaar later ruilde hij hem vervolgens in voor een grotere.'Gele gevaarteHet gele gevaarte verdween vervolgens uit beeld. Totdat Blauw tien jaar geleden een foto van de combine zag in het tweemaandelijkse blad De Pionier van de tractorclub waar hij lid van was.'Ik zag meteen dat het die van ons was', aldus Blauw. 'Ik zag een aantal dingen die ik er destijds aan veranderd had. De manier waarop de extra lampen waren bevestigd bijvoorbeeld, het was wel heel toevallig geweest als iemand anders dat precies zo had gedaan.'Blauw belde de nieuwe Friese eigenaar, en vroeg of hij de combine eens mocht bekijken. Dat mocht. En ja, het was inderdaad de combine die zijn vader in 1968 had ingeruild.Blauw: 'De man zei dat hij best een nieuwe wilde kopen. En als dat zou lukken, dan mocht ik deze terug hebben. Zo is het gegaan. Een paar weken later mocht ik 'm komen ophalen.'De maaidorser staat niet alleen maar te pronken in Blauws schuur. 'Ik heb een boer hier in de buurt gevraagd of ik 'm eens mocht proberen. Sindsdien maai en dors ik met deze combine ieder jaar zo'n 25 tot 30 hectare.'Dat levert dan altijd een mooi plaatje op. 'De mensen hier uit Middelstum kennen 'm wel, maar vreemden blijven altijd wel even staan om te kijken', zegt Blauw.