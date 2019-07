Andijker in één klap miljonair met tweede plek op WK Fortnite

ANDIJK - Andijker Dave Jong heeft in New York de tweede plaats gepakt op het WK Fortnite. Samen met zijn Britse teamgenoot Wolfiez liet de 21-jarige gamer 48 andere teams achter zich. Fortnite is een van de populairste games ooit en het toernooi heeft een totale prijzenpot van 30 miljoen euro.



"Dit is supervet", zei Dave na de finale tegen de NOS. Jong, in het spel bekend onder de naam Rojo, heeft samen met Ashman, ook wel Wolfiez, 2,2 miljoen euro gewonnen. Het onderdeel duo's, waarbij twee gamers samen moeten proberen de andere duo's te verslaan, duurde twee dagen. Er deden in totaal vier Nederlanders mee, maar naast Jong wist niemand de finaleronde te bereiken.



Zenuwachtig was Dave naar eigen zeggen niet. "We hebben er heel hard voor getraind, dus ik had de top-10 wel verwacht. Maar plek 2 is wel een verrassing." Wat hij gaat doen met de miljoenenprijs weet hij nog niet. "Ik denk ergens in investeren. Want een huis heb ik eigenlijk niet nodig. Ik zit nog steeds prima bij mijn moeder op mijn kamer."



Het toernooi werd in een uitverkocht Arthur Ashe Stadium in New York gespeeld. Online keken nog eens miljoenen mensen naar het toernooi. Het duotoernooi werd gewonnen door het Oostenrijks-Noorse tweetal Aqua en Nyhrox. Zij krijgen 3 miljoen dollar, hetzelfde bedrag dat de komende dag wordt uitgeloofd aan de winnaar van het solotoernooi. Daaraan doen geen Nederlanders mee.

Kunnen we niets eens een wereldkampioenschap WMR'en houden, met zon prijzenpot?

