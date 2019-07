Politie Alkmaar zoekt mogelijke drenkeling, blijkt een behulpzame burger

ALKMAAR - Met de zinderende temperaturen van de afgelopen dagen zijn een hoop meldingen binnengekomen van mogelijke drenkelingen. In het geval van de Politie Alkmaar liep het gelukkig met een sisser af.De politie was op zoek gegaan naar een man die was gaan zwemmen en niet meer was teruggekeerd naar zijn spullen. Omstanders waren bang dat hij mogelijk in de problemen was gekomen en alarmeerden de politie.Door een evenement in de buurt waren boten van de handhaving en de politie al in de buurt, waardoor ze snel even een kijkje konden nemen bij de situatie. Samen met de Veiligheidsregio en de brandweer is de zoekactie opgestart.Gelukkig kwamen ze er al snel achter dat de man die ze zochten een schipper was gaan helpen die in de problemen was gekomen doordat er een touw in zijn schroef terecht was gekomen. Een behulpzame burger dus!