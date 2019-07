Het is zwart, eng en reist met je mee: schorpioen kruipt door slaapkamer Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Flink schrikken voor de bewoners van een huis aan de Zwaluwstraat in Anna Paulowna: door de slaapkamer kroop ineens een schorpioen! De Dierenambulance heeft het beestje opgehaald en aan de Nederlandse Schorpioenenvereniging overhandigd.Jeroen Kooijman van de Nederlandse Schorpioenenvereniging keek niet op van de vondst. Volgens hem worden er wel vaker schorpioenen gevonden, vooral vlak na een vakantie. "Die is bij iemand in de koffer gekropen", vertelt hij.Het beestje, een euscorptius, is gelukkig compleet ongevaarlijk: zoals de meeste schorpioenen die in Europa voorkomen. Een lichte tinteling is het enige gevolg van een beet van deze schorpioen.Maar pak een schorpioen nooit op met je hand, waarschuwt de schorpioenenkenner. "Je weet niet welke soort het is. Hij kan levensgevaarlijk zijn."Dus, vind jij na je vakantie een schorpioen in je huis? Zet er een glas overheen! "Net zoals bij insecten."