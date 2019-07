Loodzware deur Apple Store springt uit scharnier; winkel ontruimd

Het was even schrikken gisteravond voor klanten van de Apple Store op het Leidseplein (A'dam). Met een harde knal sprong een van de toegangsdeuren plots uit het scharnier. De loodzware deur kwam helemaal scheef te hangen.Volgens een bezoeker van de winkel was er in eerste instantie niet zoveel aan de hand. 'Het was heel raar, je hoorde een knal maar iedereen ging gewoon door met wat ze daar aan het doen waren. Na tien minuten werd het pand opeens ontruimd en brak er wat paniek uit.'De Apple Store op het Leidseplein is een drukbezochte winkel, ook vanavond. 'Het had veel erger kunnen aflopen. Het was ontzettend druk en net een meter van de deur vandaan zat een jongetje in een buggy. Die begon ook heel hard te huilen. Ik dacht nog: die heeft een engeltje met zich meevliegen.'In eerste instantie leek het personeel vooral niet te weten wat ze met de situatie aan moest. Uiteindelijk werd besloten dat iedereen het pand moest verlaten. 'Het had echt veel erger kunnen aflopen, als de deur de andere kant op was gevallen, of helemaal los was gekomen, zouden er zeker zwaargewonden zijn gevallen. Het is een zware deur, een medewerker van de winkel liet mij weten dat ie wel vijfhonderd kilo weegt.'