ANWB-medewerker blundert met tweet aan Trump: LIAR!!!

Een pijnlijke uitglijder door een medewerker van de ANWB. Die reageerde gisteren op een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump, maar verstuurde het - nogal stevige - berichtje per abuis via het ANWB-account.De medewerker reageerde op een bericht van Trump over de ontstane rel rond de gekleurde congresleden die hij opriep ‘terug te keren naar hun eigen land’. De vier vrouwen in kwestie zijn op één na allemaal geboren in de Verenigde Staten. ‘LIAR!!!!!!!’, stuurde de werknemer, die daarbij vergat ingelogd te zijn op het account van ANWBverkeer.De tweet werd snel verwijderd, maar was inmiddels al veelvuldig gedeeld. De ANWB liet daarop weten afstand te nemen van de tweet. ‘Excuses voor deze fout'. Sommige twitteraars vragen zich af of de ANWB niet ook excuses moet maken aan Trump. Anderen reageren met een koekje van eigen deeg: ‘Liar!’