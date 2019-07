Groningse Omapost wint 10.000 euro en kan doorgroeien

Het Groningse Omapost heeft 10.000 euro gewonnen bij online verkiezing en kan dat geld inzetten om door te groeien.

Omapost wist de publieksprijs te winnen in een wedstrijd van ImpactPlus, dat sociale ondernemers een stap verder probeert te brengen. Het thema was innovatie en eenzaamheid.



Met Omapost kun je vanaf je mobiel een foto of kaartje versturen naar je oma of opa. Deze komt dan aan als 'echte post'.

Omapost gaat het geld inzetten om naast de BV ook een stichting op te zetten 'waarmee we de sociale activiteiten nog beter mogelijk willen maken'.



'De kaartjes zijn de basis en heel leuk', vertelt Elke Uijtewaal van Omapost, 'maar nu kunnen we verder naar andere manieren om jong en oud te verbinden.'



'We organiseren daarom ook steeds meer activiteiten zoals spelletjesmiddagen. En we zijn bezig om volgend jaar een boek uit te brengen waarmee grootouders en (klein)kinderen de jaren 50 en 60 samen kunnen bespreken.'



Uijtewaal: 'Deze geldprijs helpt ons verder, maar we hebben in het traject ook al veel tips en training gekregen van mensen die veel verstand hebben van doelgroepen, positionering en financiƫn. Dat heeft erg geholpen.'

Weet niet wat dit precies inhoudt, maar het klinkt wel leuk. Hopelijk kunnen ze een positieve impact maken op de maatschappij.

