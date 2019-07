Wist je dat? Broek op Langedijk te zien in wereldberoemde blockbuster Spider-Man

BROEK OP LANGEDIJK - De afgelopen jaren zijn de superheldenfilms van Marvel uitgegroeid tot een van de grootste producties in de geschiedenis van de film. En je raadt het nooit: in de nieuwste Spider-Man film is er een bijzondere rol weggelegd voor.. Broek op Langedijk!In tien jaar zijn er 22 films gemaakt die keer op keer miljoenen fans naar de bioscoopzalen trekken. Ál die mensen kunnen nu in de bioscoop kijken naar Spider-Man in 'Broek'. Tot hilariteit van de directeur van de Museum Broeker Veiling Ron Karels: "Op mijn website zag ik de laatste tijd wel veel kliks vanuit Amerika en vooral Chicago. Ik vond het al vreemd, maar nu is het heel logisch. De filmmakers hebben zeker inspiratie opgedaan door de website van het museum te bekijken."In deze nieuwe film gaat Spider-Man, het alter ego van Peter Parker, met zijn klas op een rondreis door Europa. Tijdens die trip moet de jongen met superkrachten vechten tegen het kwaad dat de wereld dreigt te vernietigen.Vlak voor het slotstuk van de megaproductie wordt Peter Parker, gespeeld door de Engelse Tom Holland (toeval?), in Berlijn geschept door een hogesnelheidstrein en overleeft het wonder boven wonder. In de coupé valt hij weg en wordt hij twee seconden later wakker in een cel met Oranje-hooligans.Spider-Man heeft zijn blauwe en rode kleuren geruild voor een Nederlands elftal shirt. Na een dialoog met een van de fans - gespeeld door Jeroen van Koningsbrugge - breekt hij uit en belandt hij in een oerhollands dorpje: Broek op Langedijk.NH Nieuws-verslaggever Jesper Hund was zélf naar de bioscoop en merkte bij andere filmgangers verbazing en hilariteit. Het is namelijk overduidelijk dat de scene niet in Broek op Langedijk zelf is opgenomen, maar vermoedelijk ergens in een studio waar ze het dorp hebben nagebouwd. De gemeente laat dan ook aan NH Nieuws niets te weten van 'hun' rol in de film.Nederlanders in kledendracht, een kaasmakerij en op de achtergrond een megamolen: alle clichés komen langs. Dat maakt de beleving niet minder bijzonder, want het is de eerste keer dat een Marvelfilm zich afspeelt in ons koude kikkerlandje.Dat Broek op Langedijk centraal staat in een van de grootste films van het jaar, is in het dorp aan de meesten voorbij gegaan. Museumdirecteur Karels is zelf niet zo'n superheldenfan en kent de films nauwelijks. "Dit is wel een reden om te gaan kijken! Ik ga dit weekend meteen naar de bioscoop."