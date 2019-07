Starbucks moet 85.000 euro dokken na ongeval met thee

Starbucks moet een Iers meisje 85.000 euro aan schadevergoeding betalen, omdat ze vijf jaar geleden verbrand werd door hete thee die ze net gekocht had in een van de winkels in de Ierse hoofdstad Dublin.



Demi Mooney was destijds twaalf jaar oud. Ze had drie items bij zich: een frappuccino, een koekje en de thee. De eerste twee hield ze in haar handen, waarna ze de thee plette tussen haar elleboog en haar ribbenkast. De thee spoot uit het bekertje en vloog over haar lichaam heen.



Demi hield er permanente littekens aan over en draagt daardoor sindsdien lange mouwen uit angst om gepest te worden. Het meisje onderging talloze operaties, waaronder ook plastische chirurgie. Maar dat bleek niet voldoende. “Als we nu nog meer zouden proberen, bestaat het risico dat we de situatie verergeren”, aldus de arts.



Haar moeder stelt dat de koffieketen aansprakelijk is voor de geleden schade. Volgens haar hadden ze Demi een dienblad moeten aanbieden om de spullen te dragen. “Ze zagen toch ook dat het een kind was?”



Uiteindelijk is de vergoeding bepaald zonder dat er een rechter aan te pas hoefde te komen. “Als de zaak daadwerkelijk voor het gerecht gekomen was, zou een gelijkaardige straf zijn uitgesproken.”

